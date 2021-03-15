Российские коммунальщики делали ремонт и нашли кости мамонта

Российские коммунальщики из Кемерово делали ремонт и случайно нашли кости мамонта. Об этом говорится на сайте Кузбасского государственного краеведческого музея.

Сотрудники «Кемеровского водоканала» выполняли работы на одном из объектов на Притомском проспекте. Впоследствии выяснилось, что их находка — останки задней конечности мамонта.

Сообщается, что кости передали в Кузбасский государственный краеведческий музей. В дальнейшем находки изучат и выставят в экспозиции музея.

Ранее в трассе строящегося водопровода неподалеку от крымского села Новониколаевка случайно нашли древнюю деревню Аджи-Эль. Археологи обнаружили в земле «хозяйственные ямы» и многочисленные кости скота и собак.

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