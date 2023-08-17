В Ивановской области прошел международный фестиваль камерных театральных форм

Фестиваль камерных театральных форм «Островский-Fest» прошел в Кинешме

V Международный фестиваль камерных театральных форм «Островский-Fest» открылся в Кинешме Ивановской области. Как уточняет ТАСС, перед официальной церемонией зрители услышали спектакль-монолог «Неужто только ради красоты?» по поэмам Давида Самойлова.

Рассказывая о спектакле, актер, художественный руководитель Московского Молодежного камерного театра Артем Серов указал, что главная его миссия — напомнить публике о незаслуженно забытом поэте.

«Мы приехали со спектаклем "Неужто только ради красоты?". … Это спектакль-монолог по поэмам Давида Самуиловича Самойлова. Это, к сожалению, забытый сейчас автор, потому что, говорю искренне, большинство зрителей, которые приходят к нам в театр в Москве, не знают Давида Самойлова», — отметил он.

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