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16:51, 17 августа 2023Моя страна

В Ивановской области прошел международный фестиваль камерных театральных форм

Фестиваль камерных театральных форм «Островский-Fest» прошел в Кинешме

Фото: Пресс-центр фестиваля «Островский-Fest»

V Международный фестиваль камерных театральных форм «Островский-Fest» открылся в Кинешме Ивановской области. Как уточняет ТАСС, перед официальной церемонией зрители услышали спектакль-монолог «Неужто только ради красоты?» по поэмам Давида Самойлова.

Рассказывая о спектакле, актер, художественный руководитель Московского Молодежного камерного театра Артем Серов указал, что главная его миссия — напомнить публике о незаслуженно забытом поэте.

«Мы приехали со спектаклем "Неужто только ради красоты?". … Это спектакль-монолог по поэмам Давида Самуиловича Самойлова. Это, к сожалению, забытый сейчас автор, потому что, говорю искренне, большинство зрителей, которые приходят к нам в театр в Москве, не знают Давида Самойлова», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в День города, 19 августа, состоится «Парад духовых оркестров», участниками которого станут оркестры из разных регионов России.

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    Варвара Кошечкина
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