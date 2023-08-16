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23:22, 16 августа 2023Моя страна

В Нижнем Новгороде состоится «Парад духовых оркестров»

В Нижнем Новгороде 19 августа пройдет «Парад духовых оркестров»

Фото: Bruno Justo Pego / Unsplash

В Нижнем Новгороде в День города, 19 августа, состоится «Парад духовых оркестров», участниками которого станут оркестры из разных регионов России. Об этом сообщает «КП-Нижний Новгород» со ссылкой на АНО «Центр 800».

В фестивале примут участие концертный оркестр духовых инструментов Белгородской государственной филармонии, военный оркестр Управления Росгвардии по Чувашской Республике и многие другие. Помимо этого, на мероприятии выступит сводный детский оркестр Нижегородской области.

Основной площадкой для проведения парада станет улица Большая Покровская.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в День города в парке «Швейцария» состоится фестиваль уличных театров «Улица». Отмечается, что в этом году фестиваль приобретет статус международного, так как в нем впервые примет участие театр из Эквадора.

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    Алиса Удовик
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