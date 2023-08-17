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00:21, 17 августа 2023Бывший СССР

На Украине отказались от переговоров о транзите газа из России

Министр энергетики Галущенко: Украина отказалась от переговоров с Россией о газе

Фото: Unsplash

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна отказалась вступать в переговоры с Россией по вопросу продления контракта на транзит газа в Европу. Его слова приводит «Страна.ua».

Галущенко подчеркнул, что Украина точно не станет стороной переговоров с Россией.

«Я думаю, что следующий год будет показателен с точки зрения возможности Европы функционировать вообще без российского газа», — предположил он.

Ранее сообщалось, что «Газпром» сократил прокачку газа в Европу через Украину. 21 июля объем поставок был на уровне 42,4 миллиона кубометров.

Галущенко заявлял, что поставки российского газа через Украину могут прекратиться в 2024 году, когда истечет срок действия контракта на транзит с «Газпромом». По его мнению, шансы Киева и Москвы договориться о продлении пятилетнего транзитного контракта невелики, даже если европейские политики выступят посредником в переговорах.

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    Марина Совина
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