В России показали дрон-бомбардировщик «Гранат-ПГ»

На форуме «Армия-2023» показали дрон-бомбардировщик «Гранат-ПГ»

На проходящем в Подмосковье международном военно-техническом форуме «Армия-2023» показали дрон-бомбардировщик «Гранат-ПГ», сообщили ТАСС в Оптико-механическом конструкторском бюро (ОКБ) «Астрон».

«Аппарат предназначен для нанесения удара при помощи противотанковой гранаты ПГ-7ВЛ. Это старый добрый боеприпас, который всегда есть в наличии у российских подразделений, комплекс хорош тем, что у военнослужащих не возникнет проблем с поиском боевой части», — сказали в ОКБ.

Там добавили, что FPV-дрон успешно используется в зоне специальной военной операции (СВО). В ОКБ заметили, что тепловизионная камера высокого разрешения, установленная на изделии, позволяет распознавать фигуру человека на дистанции до 200 метров и автомобиль на дистанции до 500 метров.

В начале мая агентство сообщило, что созданный в Свердловской области дрон «Упырь» может нести гранаты ПГ-7ВЛ, ручные противотанковые гранаты РКГ-3М и незаводские осколочно-фугасные заряды.

Представитель компании-производителя дрона рассказал ТАСС, что дроны «Упырь» успешно применяют в условиях подавления сигнала средствами радиоэлектронной борьбы в зоне СВО.