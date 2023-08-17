Сухогруз из украинского порта приблизился к Турции вопреки российской блокаде

У берегов Турции замечен первый сухогруз после выхода России из зерновой сделки

У берегов Турции замечен первый сухогруз, вышедший из порта Одессы после выхода России из зерновой сделки. Об этом сообщает телеканал France 24.

Отмечается, что судно под гонконгским флагом Joseph Schulte идет по направлению к Стамбулу по новому гуманитарному коридору, предложенному президентом Украины Владимиром Зеленским вопреки существующей российской блокаде украинских портов.

Ранее в Турции заявили о гарантиях безопасности для судов с украинским зерном при проходе проливов Босфор и Дарданеллы.

Россия прекратила договоренности по зерновой сделке 17 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что часть сделки, касающаяся России, так и не была выполнена.