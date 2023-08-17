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12:06, 17 августа 2023Путешествия

Россиянка случайно привезла марихуану из Таиланда и нарвалась на уголовное дело

Baza: в Шереметьево задержали россиянку, прилетевшую из Таиланда с марихуаной

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Российская туристка случайно привезла из поездки в Таиланд пакетик с марихуаной и нарвалась на уголовное дело. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Уточняется, что девушка по имени Виктория собиралась в Москву в спешке, поэтому сгребла все вещи со стола в чемодан. В их числе оказалась и марихуана, которую по прилете обнаружили сотрудники столичного аэропорта Шереметьево. При этом россиянка предполагала, что в багаже не больше десятой доли грамма наркотика, однако на деле там оказалось 15 граммов.

Задержанной девушке грозит уголовное дело о контрабанде наркотиков и срок до 20 лет лишения свободы.

Ранее летевшая из Гоа российская туристка надела бриллиантовое колье в аэропорт и нарвалась на уголовное дело. Отмечается, что россиянка пыталась нелегально ввезти из индийского штата на родину дорогостоящее украшение и попалась таможенникам в московском Шереметьево при прохождении «зеленого» коридора.

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    Зарина Дзагоева
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