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11:16, 17 августа 2023Мир

Экс-глава МИД Австрии объяснила желание Макрона попасть на саммит БРИКС

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Макрон признает повышение роли БРИКС

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль объяснила желание президента Франции попасть на саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) увеличением роли объединения в мировой политике. Об этом сообщает ТАСС.

Кнайсль отметила, что ранее Европу деятельность БРИКС «просто не волновала», отметив отсутствие какой-либо документации, отражающей взгляд на объединение. Политик объяснила подобный подход «евроцентризмом» европейских чиновников.

«И интересно, что их [европейских политиков] это просто не волновало, а теперь президент [Франции Эмманюэль] Макрон стучится в дверь, рвется и говорит: "Пожалуйста, можно я приду на вечеринку?"» — заявила экс-глава МИД. — «Мы видим полную трансформацию геополитики, международных отношений, которая затрагивает и институты»

Саммит БРИКС состоится с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. Ранее стало известно, что, помимо лидеров стран-участников объединения, в саммите БРИКС примут участие более 30 стран. По данным МИД ЮАР, президент страны Сирил Рамафоса пригласил лидеров 67 стран и 20 представителей организаций принять участие в мероприятиях на предстоящем саммите БРИКС.

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    Максим Габриелян
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