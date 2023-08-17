Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:44, 17 августа 2023Мир

В Южной Корее заявили о новых угрозах со стороны КНДР

Депутат южнокорейского парламента: КНДР может запустить баллистическую ракету

Фото: KCNA / Reuters

Северная Корея может запустить межконтинентальную баллистическую ракету или предпринять другие агрессивные действия на фоне встречи южнокорейского лидера Юн Сук Еля с президентом США Джо Байденом. Об этом пишет Reuters со ссылкой на члена южнокорейского парламента Ю Сан Бома.

Депутат напомнил, что 18 августа Байден встретится с южнокорейским лидером, а также премьер-министром Японии Фумио Кисида. Целью встречи заявлено укрепление сотрудничества на фоне угроз со стороны КНДР и растущего влияния Китая.

В Северной Корее, пишет агентство, уже заявили о создании «азиатского НАТО» и раскритиковали усиление военного сотрудничества между США, Южной Кореей и Японией.

Депутат южнокорейского парламента отметил, что КНДР может запустить баллистическую ракету. Также он предположил, что Северная Корея может попытаться запустить спутник-шпион.

В мае Северная Корея предприняла неудачную попытку запустить спутник-шпион в космос. Власти назвали это серьезной ошибкой.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    В России резко подорожали автомобили

    Двое военных ВСУ получили по 22 года за расстрел мирного жителя Мариуполя

    Названа самая посещаемая соцсеть в России

    В Москве побит рекорд по сдаче сверхдорогих квартир в аренду

    Посольство США подтвердило разговор Блинкена с Полом Уиланом

    В Запорожской области сообщили об отражении атаки ВСУ на Работино

    Украина захотела получать оружие НАТО до своей победы

    Россиянка случайно привезла марихуану из Таиланда и нарвалась на уголовное дело

    Выявлен новый подход к лечению нейродегенеративных заболеваний

    Двойник Робби Уильямса смог устроить личную жизнь благодаря певцу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости