В Южной Корее заявили о новых угрозах со стороны КНДР

Депутат южнокорейского парламента: КНДР может запустить баллистическую ракету

Северная Корея может запустить межконтинентальную баллистическую ракету или предпринять другие агрессивные действия на фоне встречи южнокорейского лидера Юн Сук Еля с президентом США Джо Байденом. Об этом пишет Reuters со ссылкой на члена южнокорейского парламента Ю Сан Бома.

Депутат напомнил, что 18 августа Байден встретится с южнокорейским лидером, а также премьер-министром Японии Фумио Кисида. Целью встречи заявлено укрепление сотрудничества на фоне угроз со стороны КНДР и растущего влияния Китая.

В Северной Корее, пишет агентство, уже заявили о создании «азиатского НАТО» и раскритиковали усиление военного сотрудничества между США, Южной Кореей и Японией.

Депутат южнокорейского парламента отметил, что КНДР может запустить баллистическую ракету. Также он предположил, что Северная Корея может попытаться запустить спутник-шпион.

В мае Северная Корея предприняла неудачную попытку запустить спутник-шпион в космос. Власти назвали это серьезной ошибкой.