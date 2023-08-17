В России стали выдавать черепашье мясо за куриное

Genotek: в ряде регионов России продают черепашье мясо под видом курятины

Анализ ДНК показал, что продавцы магазинов, точек местного общепита и рынков Сочи, Адлера и Краснодарского края стали выдавать черепашье мясо за куриное. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования, проведенного специалистами компании Genotek совместно с сотрудниками из Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и учениками лицея «Сириус».

Главной задачей исследователей стало сопоставление информации, указанной на упаковке с реальным содержимым. Для этого из продуктов была выделена ДНК, взят определенный фрагмент (ген цитохромоскидазы I), который затем был отсеквенирован (прочитан).

Фальсификации затронули и другие виды мяса. Выяснилось, что сазан продавался под видом тарани, а щупальца гигантского кальмара выдавались продавцами за осьминога. Кроме того, вместо икры палтуса и щуки, а также маринованных улиток в ряде точек покупателям предлагалась имитация, созданная из желеобразователей, пришли к выводу аналитики.

Ранее сообщалось о начале проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обоснованности роста стоимости свинины и курицы. Ведомство попросило группу «Черкизово» и «двух других крупных участников рынка» предоставить информацию о себестоимости и оптово-отпускных ценах на их продукцию и объяснить их повышение. До этого заместитель главы Министерства сельского хозяйства Оксана Лут сообщила, что торговые сети стали получать от поставщиков уведомления о росте цен на мясо птицы и свинины до конца августа.