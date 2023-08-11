Власти России решили проверить обоснованность роста цен на курицу

ФАС проверит обоснованность роста цен на курицу и свинину у производителей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку обоснованности роста стоимости свинины и курицы у российских производителей, заявила начальник управления контроля агропромышленного комплекса службы Анна Мирочиненко на заседании в Минсельхозе. Об этом стало известно РБК.

ФАС также попросила группу «Черкизово» и «двух других крупных участников рынка» предоставить информацию о себестоимости и оптово-отпускных ценах на их продукцию и объяснить их повышение. На основе полученных ответов служба решит, был ли рост цен объективным и есть ли необходимость в мерах антимонопльного регулирования.

Торговые сети получают от поставщиков уведомления о росте цен на мясо птицы и свинины до конца августа, рассказала в ходе совещания замглавы Минсельхоза Оксана Лут. Например, о подорожании своей продукции сообщил мясоперерабатывающий комбинат «Ремит»: в июле там уже сообщали, что повысили цены «на 5-8 процентов в зависимости от выпускаемого ассортимента».

Производителей мясной продукции также не устраивает подорожание и нехватка сырья. По словам Лут, отраслевое объединение мясопереработчиков уже попросило обсудить на комиссии по таможенно-тарифному регулированию вопрос об установлении квоты на беспошлинный ввоз в Россию мяса птицы и свинины.

РБК цитирует слова главы Ассоциации «Объединение мясопереработчиков» Екатерины Лучкиной, которая в июле заявила, что рост стоимости мяса, материалов и комплектующих неизбежное ведет к пропорциональному увеличению отпускных цен. В пищевой промышленности подорожание сырья по всей цепочке наблюдается с начала года.

По итогам июня 2023 года стоимость килограмма охлажденного и мороженого мяса кур увеличилась на 6,8 процента и достигла исторического рекорда в 193,48 рубля. Эксперты объяснили такую динамику реакцией производителей на «хаос» первой половины 2022 года, когда на фоне международных санкций у производителей куриного мяса возникли проблемы с поставками кормов, оборудования, ветпрепаратов от зарубежных поставщиков.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, в свою очередь, объяснил подорожание «сезонным фактором и общим увеличением потребления». Отечественные поставщики полностью покрывают внутренний спрос на мясо, дефицита нет, подчеркнул министр. Он спрогнозировал, что в ближайшее время цены на мясо начнут снижаться.