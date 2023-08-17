Предполагаемая мать выброшенного в огород младенца задержана

В Ленобласти силовики задержали предполагаемую мать выброшенного младенца

В Бокситогорске (Ленинградская область) правоохранители задержали женщину, которая, предположительно, родила сына и оставила его в завязанном мусорном пакете на улице города Пикалево. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

В отношении нее возбудили уголовное дело. В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

По версии следствия, подозреваемая родила сына в бане на участке в СНТ «Металлург», а потом оставила новорожденного в завязанном мусорном пакете на улице. 15 августа его нашла местная жительница и сообщила о случившемся в полицию. Младенца сразу же отвезли в одну из региональных больниц. Сейчас за ним постоянно наблюдают врачи.