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09:26, 16 августа 2023Россия

В российском регионе нашли на улице новорожденного в пакете

78.ru: в Ленобласти прохожие нашли на улице новорожденного мальчика в пакете

Фото: Sen / Unsplash

В Ленинградской области прохожие нашли на улице новорожденного мальчика в пакете. Об этом сообщил телеканал 78.ru.

Все произошло в садоводстве «Металлург». Россияне заметили ребенка, лежащего в кустах прямо у дороги. Младенца сразу же отвезли в одну из региональных больниц.

Найденного мальчика поместили в акушерском отделении, сейчас за ним постоянно наблюдают врачи. Сотрудники полиции начали устанавливать личности родителей ребенка. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

3 августа на улице в Екатеринбурге нашли пятилетнюю девочку. Полицейские обнаружили дошкольницу на детской площадке и отвезли в приют.

Девочка уверяла, что в тот день каталась на велосипеде вместе с отцом. Впоследствии ее передали матери с бабушкой.

До этого с детской площадки в городе Шахты Ростовской области пропала шестилетняя девочка. Позже ее нашли живой

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    Анна Щербакова
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