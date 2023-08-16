В российском регионе нашли на улице новорожденного в пакете

78.ru: в Ленобласти прохожие нашли на улице новорожденного мальчика в пакете

В Ленинградской области прохожие нашли на улице новорожденного мальчика в пакете. Об этом сообщил телеканал 78.ru.

Все произошло в садоводстве «Металлург». Россияне заметили ребенка, лежащего в кустах прямо у дороги. Младенца сразу же отвезли в одну из региональных больниц.

Найденного мальчика поместили в акушерском отделении, сейчас за ним постоянно наблюдают врачи. Сотрудники полиции начали устанавливать личности родителей ребенка. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

3 августа на улице в Екатеринбурге нашли пятилетнюю девочку. Полицейские обнаружили дошкольницу на детской площадке и отвезли в приют.

Девочка уверяла, что в тот день каталась на велосипеде вместе с отцом. Впоследствии ее передали матери с бабушкой.

До этого с детской площадки в городе Шахты Ростовской области пропала шестилетняя девочка. Позже ее нашли живой