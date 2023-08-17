Лукашенко объяснил важность военного сотрудничества с Китаем

Лукашенко: военное сотрудничество с Китаем поможет защитить народы обеих стран

Военное сотрудничество Белоруссии и Китая поможет защитить народы двух стран в эпоху турбулентных событий. Об этом заявил белорусский лидер Александ Лукашенко, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Все наше сотрудничество, а оно очень значимое, ни в коем случае не будет направлено против третьих стран. Нам это не нужно. Нам нужно обезопасить свои государства и свои народы», — объяснил Лукашенко.

Он назвал ситуацию в мире нестабильной и турбулентной и подчеркнул, что в это время важно быть сильными, поскольку «так сложилось, что силу всегда уважают».

По словам президента, Белоруссия основывает свою политику на сильной экономике и мощной дипломатии. Он также заявил, что во внешней политике Минск прежде всего опирается на друзей — Российскую Федерацию и Китай.

16 августа в Белоруссию с официальным трехдневным визитом прибыл министр обороны КНР Ли Шанфу. В аэропорту Минска его встретил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.