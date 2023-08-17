Собянин назвал преимущества запуска МЦД-3

Собянин сообщил, что стоимость поездок с запуском МЦД-3 снизится до 3,5 раза

С запуском движения по Московскому центральному диаметру (МЦД-3) стоимость поездок снизится до трех с половиной раз. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, рассказывая о преимуществах новой наземной линии транспорта.

«Пассажиры смогут не только быстрее, но и дешевле добираться до дома и работы. Стоимость поездок для них снизится до трех с половиной раз», — сообщил градоначальник.

Третий диаметр проходит через всю Москву от Зеленограда до Раменского. МЦД-3 включает 38 станций с 21 вариантом пересадок на метро, Большую кольцевую линию (БКЛ), Московское центральное кольцо (МЦК) и другие диаметры. Позже откроются три новые станции — Малино, Митьково и Рижская.

Собянин отметил, что запуск нового диаметра поможет разгрузить участки трех линий столичного метро, а также Ленинградское, Новорязанское, Косинское, Егорьевское и Новоегорьевское шоссе, Волгоградский и Октябрьский проспекты.

В официальной церемонии запуска пассажирского движения по МЦД-3 принял участие президент России Владимир Путин. Церемония проходила в Манеже на Московском урбанистическом форуме.