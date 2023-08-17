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09:56, 17 августа 2023Экономика

Российские энергетики пожаловались на отсутствие в России турбин

«Ъ»: российские энергетики попросили ухудшить для себя показатели эффективности

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

«Совет производителей энергии» (СПЭ, который объединяет крупнейшие генерирующие компании России) предложил Минэнерго изменить показатели энергетической стратегии страны, чтобы ухудшить целевые показатели,пишет «Коммерсантъ».

В СПЭ подчеркнули, что скорректировать надо желаемую оценку эффективности производства энергии, то есть показатель удельного расхода топлива на отпуск электроэнергии. Причиной энергетики называют недоступность импортного оборудования и отсутствие производства необходимых турбин в России в достаточном количестве.

В перспективе на общий показатель также повлияет закрытие более эффективных энергоблоков на импортных турбинах, потому что производители отказались проводить ремонт и обслуживание оборудования. Представители СПЭ попросили сопоставить требования к отрасли с планами машиностроителей по производству турбин и фактическими возможностями.

Отдельно они подчеркнули, что если власти хотят развития отрасли и замену неэффективного оборудования, то надо обозначить источники финансирования этих процессов. В том числе следует задуматься над инвестиционной привлекательностью ТЭК.

На вопрос издания об оптимальных, по их мнению, показателях эффективности, в СПЭ не ответили. Однако указали, что в Минэнерго проводится обсуждение энергетической стратегии, в том числе рассматривается несколько сценариев.

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Сергей Роженко из Kept объяснил, что добиться требуемых сейчас от энергетиков показателей невозможно без массового производства турбин. Ведь в 2022 году объем ТЭС на старом оборудовании достигал 73,7 процента от общей мощности, а доля выработки на них составляла 63,5 процента. Директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев согласен, что установленного на 2035 год целевого показателя достигнуть не получится.

В июне этого года вступили в силу расширенные санкции США, которые запрещают американским компаниям ремонтировать и обслуживать газовые и паровые турбины на российских ТЭС. В общей сложности, по данным Минэнерго, в стране работают около 1,7 тысячи иностранных турбин различной мощности, из-них какой-то ремонт возможно провести своими силами на 1,3 тысячи агрегатов.

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    Платон Щукин
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