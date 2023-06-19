Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
09:03, 19 июня 2023Экономика

США оставили Россию без ремонта своих турбин

«Ъ»: из-за новых санкций США американская GE прекратит обслуживать турбины в России

Фото: Lucas Landau / Reuters

Вступившие в силу 18 июня расширенные санкции США, которые запрещают американским компаниям оказывать инжиниринговые услуги в России, приведут к прекращению ремонта и обслуживания газовых и паровых турбин на российских ТЭС производства американской GE и другого промышленного оборудования. Об этом со ссылкой на источники в российском топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) пишет «Коммерсантъ».

В компании подтвердили, что с этого момента она прекращает оказывать инжиниринговые услуги в России. В них входят ремонт и замена комплектующих, удаленный мониторинг, консультирование и проверки с привлечением специалистов производителя.

Российские клиенты GE от комментариев отказались. По сведениям издания, они пока не получали разъяснений от производителя и не могут оценить ситуацию.

Один из собеседников считает, что GE закроет доступ к чертежам и базам данных, без которых нельзя будет проводить инспекции и ремонты в России. Другой полагает, что речь идет о прекращении поставок запчастей, аналогов которых в России нет.

Последний вариант использовала немецкая Siemens, еще один производитель турбин. После вступления в силу санкций российским предприятиям приходится завозить нужные детали через дружественные страны. При этом источник в отрасли уточняет, что российским компаниям хватит компетенций для обслуживания турбин, при необходимости специалисты есть в дружественных странах. Единственным непреодолимым препятствием остаются комплекты горячих частей.

Материалы по теме:
Взрывной рост цен, валютный хаос и миллионы нищих. Как Аргентина превратилась из успешной страны в банкрота?
Взрывной рост цен, валютный хаос и миллионы нищих.Как Аргентина превратилась из успешной страны в банкрота?
13 июня 2023
Ввоз и ныне там. Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
Ввоз и ныне там.Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
2 ноября 2022

В общей сложности на западных турбинах генерируется девять процентов мощности Единой энергосистемы России. Турбины GE используют на мощных ГРЭС и небольших городских ТЭС, которые необходимы для теплоснабжения. По оценкам Минпромторга, в стране работают порядка 1,7 тысячи иностранных турбин различной мощности. Российские компании в состоянии проводить ремонт 1,3 тысячи турбин, для других нужные новые компетенции.

Ранее сообщалось, что крупнейший независимый производитель газа в России «Новатэк» может отложить выход на полную мощность проекта «Арктик СПГ 2» на три-четыре года из-за невозможности использовать американские турбины Baker Hughes. Аналога оборудованию найти не удается.

Что думаешь? Оцени!
    Платон Щукин
    Обсудить
    Последние новости
    Россиянам добавят выходных на следующий Первомай. Стоит ли ожидать объединения майских праздников?
    В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов
    Строительство российского мегапроекта захотели отложить
    40-летнюю мать раскритиковали за откровенный наряд на детском празднике
    ФСБ предотвратила серию терактов против руководителей Запорожья
    Мужчина пошел на рыбалку и поймал напомнившую ему инопланетного монстра рыбу
    В МИД России назвали размещение ядерного оружия в Белоруссии бессрочным
    Xiaomi представила очередной дешевый смартфон
    США оставили Россию без ремонта своих турбин
    Стало известно о побеге от следствия звезды сериала «Беспринципные»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.