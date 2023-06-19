США оставили Россию без ремонта своих турбин

«Ъ»: из-за новых санкций США американская GE прекратит обслуживать турбины в России

Вступившие в силу 18 июня расширенные санкции США, которые запрещают американским компаниям оказывать инжиниринговые услуги в России, приведут к прекращению ремонта и обслуживания газовых и паровых турбин на российских ТЭС производства американской GE и другого промышленного оборудования. Об этом со ссылкой на источники в российском топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) пишет «Коммерсантъ».

В компании подтвердили, что с этого момента она прекращает оказывать инжиниринговые услуги в России. В них входят ремонт и замена комплектующих, удаленный мониторинг, консультирование и проверки с привлечением специалистов производителя.

Российские клиенты GE от комментариев отказались. По сведениям издания, они пока не получали разъяснений от производителя и не могут оценить ситуацию.

Один из собеседников считает, что GE закроет доступ к чертежам и базам данных, без которых нельзя будет проводить инспекции и ремонты в России. Другой полагает, что речь идет о прекращении поставок запчастей, аналогов которых в России нет.

Последний вариант использовала немецкая Siemens, еще один производитель турбин. После вступления в силу санкций российским предприятиям приходится завозить нужные детали через дружественные страны. При этом источник в отрасли уточняет, что российским компаниям хватит компетенций для обслуживания турбин, при необходимости специалисты есть в дружественных странах. Единственным непреодолимым препятствием остаются комплекты горячих частей.

В общей сложности на западных турбинах генерируется девять процентов мощности Единой энергосистемы России. Турбины GE используют на мощных ГРЭС и небольших городских ТЭС, которые необходимы для теплоснабжения. По оценкам Минпромторга, в стране работают порядка 1,7 тысячи иностранных турбин различной мощности. Российские компании в состоянии проводить ремонт 1,3 тысячи турбин, для других нужные новые компетенции.

Ранее сообщалось, что крупнейший независимый производитель газа в России «Новатэк» может отложить выход на полную мощность проекта «Арктик СПГ 2» на три-четыре года из-за невозможности использовать американские турбины Baker Hughes. Аналога оборудованию найти не удается.