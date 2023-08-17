Каждый третий россиянин стал больше зарабатывать

Банк «Открытие»: 33 процента россиян увеличили доходы за последние два года

Треть россиян (33 процента) заявили об увеличении собственных доходов за последние два года. У восьми процентов заработок вырос значительно, еще у 25 процентов граждан — несущественно, о чем свидетельствуют результаты совместного опроса аналитиков банка «Открытие» и страховой компании «Росгосстрах Жизнь» (имеется в распоряжении «Ленты.ру»).

Чаще других о росте доходов сообщали жители Северного Кавказа и Урала — такой ответ дали по 37 процентов респондентов из обоих регионов. В наименьшей степени увеличилось благосостояние жителей Северо-Западного федерального округа (29 процентов). В свою очередь о снижении доходов рассказали 31 процент опрошенных, а у 36 процентов заработок не изменился.

Кроме того, 28 процентов граждан рассказали об улучшении своего финансового положения. Чаще других об этом заявляли на Дальнем Востоке (33 процента), реже других — в Приволжском федеральном округе (23 процента). В то же время на ухудшение финансового положения посетовали 34 процента россиян, а у 38 процентов материальное состояние осталось на прежнем уровне.

Ранее сотрудники Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) представили результаты июньского опроса, согласно которому свыше половины россиян (53 процента) сочли свое материальное положение средним.