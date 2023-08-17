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15:45, 17 августа 2023Культура

Мошенник притворился звездой «Очень странных дел» и обокрал домохозяйку

Мошенник притворился Дэйкером Монтгомери и обокрал домохозяйку
Дакре Монтгомери

Дакре Монтгомери. Фото: Jordan Strauss / AP

Мошенник притворился звездой сериала «Очень странные дела» Дэйкером Монтгомери и обокрал домохозяйку. Об этом сообщает газета The Sun.

Женщина из США рассказала, что познакомилась с мужчиной, который представился именем актера, в интернете — оба общались на форуме, посвященном звездам. В итоге пара поладила, и по прошествии года австралийская знаменитость попросила американку стать его девушкой. При этом, уточнила женщина, мужчина попросил оставить их общение в тайне, так как он пока не расстался с Лив Поллок, которая является девушкой актера в реальной жизни.

«Он не писал о ней, она не писала о нем. Единственное, что я видела — это то, что она писала об их пятилетнем юбилее», — поделилась пострадавшая.

В какой-то момент мошенник поставил ей ультиматум и заставил женщину развестись с мужем. Также лже-звезда попросила ее о финансовой помощи, и женщина обнаружила, что отправила знаменитости в общей сложности восемь тысяч фунтов стерлингов (около миллиона рублей).

Ранее 19-летняя английская актриса и звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун прокомментировала завершение съемок шоу от Netflix.

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    Варвара Кошечкина
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