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18:32, 15 августа 2023Культура

Звезда «Очень странных дел» прокомментировала завершение съемок шоу

Милли Бобби Браун сравнила финал в «Очень странных делах» со школьным выпускным

Фото: Ron Adar / Globallookpress.com

19-летняя английская актриса и звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун прокомментировала завершение съемок шоу от Netflix. Ее цитирует Woman Wear Daily.

Актриса сравнила окончание съемок в проекте со школьным выпускным. «Думаю, что я готова. Это была столь огромная составляющая моей жизни, но это как окончание старших классов и выпускной год. Вы готовы идти вперед, преуспевать и процветать. Вы благодарны за время, которое у вас было, но пришел момент, чтобы создать свой собственный посыл и жить собственной жизнью», — сказала актриса.

Ранее стало известно, что съемки финального сезона сериала «Очень странные дела» отложили на неопределенный срок из-за забастовки Гильдии сценаристов США.

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    Варвара Кошечкина
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