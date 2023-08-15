Звезда «Очень странных дел» прокомментировала завершение съемок шоу

Милли Бобби Браун сравнила финал в «Очень странных делах» со школьным выпускным

19-летняя английская актриса и звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун прокомментировала завершение съемок шоу от Netflix. Ее цитирует Woman Wear Daily.

Актриса сравнила окончание съемок в проекте со школьным выпускным. «Думаю, что я готова. Это была столь огромная составляющая моей жизни, но это как окончание старших классов и выпускной год. Вы готовы идти вперед, преуспевать и процветать. Вы благодарны за время, которое у вас было, но пришел момент, чтобы создать свой собственный посыл и жить собственной жизнью», — сказала актриса.

Ранее стало известно, что съемки финального сезона сериала «Очень странные дела» отложили на неопределенный срок из-за забастовки Гильдии сценаристов США.