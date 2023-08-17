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15:13, 17 августа 2023Россия

В Москве рассказали о поддержке предприятий малого и среднего бизнеса

Более 40 тысяч субъектов МСП открылось при поддержке Москвы за четыре года

Фото: Gabrielle Henderson / Unsplash

Более 40 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) открылось при поддержке Москвы за четыре года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На малый и средний бизнес приходится больше трети рабочих мест. Он создает комфортную среду и обеспечивает потребности жителей московских районов в товарах и услугах», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Она отметила, что чаще всего открываются предприятия в сфере торговли, производства, общественного питания, культуры и спорта. Ежегодно в столице регистрируется свыше 100 тысяч индивидуальных предпринимателей и новых компаний.

С запуском и развитием своего дела предпринимателям помогают центры ГБУ «Малый бизнес Москвы» — там можно узнать о финансовых, образовательных и имущественных мерах государственной поддержки. Также учреждение проводит обучающие программы для предпринимателей. Среди них «Стартап-школа МБМ», «Прокачай свой бизнес вместе с наставником», «Бизнес-апгрейд» и другие проекты.

Ранее сообщалось, что в столице введут новые меры поддержки социального предпринимательства. Представители МСП, которые прошли обучение по городским образовательным или акселерационным программам, смогут получить гранты до трех миллионов рублей.

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    Варвара Родикова
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