Назван требуемый Украиной от Запада тип оружия

Полковник Матвийчук: ВСУ хотят получить ракеты с дальностью свыше 300 километров

Поскольку мобилизационный ресурс у Украины подходит к концу, страна может попросить у Запада дальнобойное оружие. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Ввиду ситуации, в рамках которой у Украины отсутствует мобилизационный ресурс, страна может попросить о дальнобойном оружии с дальностью больше 300 километров, чтобы наносить удары по Крыму и удаленным точкам России. Также будут просить беспилотники, ракеты типа Storm Shadow», — допустил полковник.

Он также не исключил, что с помощью дальнобойного оружия ВСУ будут пытаться нанести удары по Центральной России.

«Конечно, прогнозировать это невозможно, но Запад, при всей его двуличности, может не разрешить наносить такие удары, потому что он не готов переносить войну в ту плоскость, о которой говорит Украина», — сказал Матвийчук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил профильным ведомствам донести до Запада конкретные данные о потребностях страны в оружии. Он также добавил, что Киев держит на контроле темпы собственного производства вооружения.