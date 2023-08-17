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12:29, 17 августа 2023Бывший СССР

Зеленский поручил донести до Запада данные о потребностях Украины в оружии

Зеленский поручил МО донести до Запада данные о потребностях Украины в оружии

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram, что поручил профильным ведомствам донести до Запада конкретные данные о потребностях страны в оружии.

Глава республики отметил, что Киев держит на контроле темпы собственного производства вооружения, а также поставки боеприпасов и техники из-за рубежа. «МИД и МО получили поручение поработать с партнерами, чтобы в следующих оборонных пакетах было именно то, что нужно», — добавил он.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет нуждаться в западном оружии вплоть до победы.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американский Конгресс должен немедленно одобрить запрос президента страны Джо Байдена и выделить на дополнительную помощь Киеву 24 миллиарда долларов.

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    Варвара Кошечкина
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