Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев нуждается в оружии НАТО по победы

Украина будет нуждаться в оружии НАТО до победы Киева в конфликте, заявил глава Министерства иностранных дел республики Дмитрий Кулеба. Слова министра о такой потребности страны приводит РИА Новости.

«Правда в том, что пока мы не победим, нам нужно больше, мы должны двигаться вперед, потому что война — это реальность, и в этой реальности нам нужно победить», — сказал Кулеба.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины ведут подготовку танков Challenger, чтобы задействовать их на запорожском фронте. Первое применение британских танков должно состояться, по его словам, на ореховском направлении.