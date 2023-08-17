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12:10, 17 августа 2023Бывший СССР

Украина захотела получать оружие НАТО до своей победы

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев нуждается в оружии НАТО по победы

Фото: Ivan Lyubysh-Kirdey / Reuters

Украина будет нуждаться в оружии НАТО до победы Киева в конфликте, заявил глава Министерства иностранных дел республики Дмитрий Кулеба. Слова министра о такой потребности страны приводит РИА Новости.

«Правда в том, что пока мы не победим, нам нужно больше, мы должны двигаться вперед, потому что война — это реальность, и в этой реальности нам нужно победить», — сказал Кулеба.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины ведут подготовку танков Challenger, чтобы задействовать их на запорожском фронте. Первое применение британских танков должно состояться, по его словам, на ореховском направлении.

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    Алевтина Запольская
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