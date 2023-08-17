Стало известно о подготовке ВСУ танков Challenger для запорожского фронта

Рогов: на запорожском фронте ВСУ готовятся бросить в бой танки Challenger

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут подготовку танков Challenger, чтобы задействовать их на запорожском фронте. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Сейчас точно подтверждается, что украинские войска готовятся бросить в бой британские танки Challenger на ореховском направлении запорожской линии фронта», — сообщил он.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий назвал барахлом военную технику западных стран, переданную Украине. По его словам, она крайне низко показала себя в боевых действиях.

16 августа Рогов сообщил, что в Запорожской области Российская армия встретила украинские войска, которые изначально предназначались для атаки на Крым.