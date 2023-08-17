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20:28, 17 августа 2023Забота о себе

Онколог развеял популярные мифы о раке

Онколог Котов опроверг миф о заговоре крупных фармацевтических компаний

Фото: Alexander Grey / Unsplash

В вышедшей недавно книге «Правда о раке» врач-онколог НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Максим Котов развеял популярные мифы об онкологических заболеваниях. Книгу цитирует издание «Доктор Питер».

В частности, онколог опроверг заблуждение о заразности рака. «Онкологические заболевания не переносятся по воздуху, и заразиться раком через кровь или слюну невозможно! Злокачественная опухоль может развиться всего из одной клетки, которая приобрела возможность бесконтрольно размножаться, но утратила способность к апоптозу — запланированной гибели», — подчеркнул он. По словам врача, причина появления опухоли всегда одна: мутация.

Также специалист развеял миф о сговоре крупных фармацевтических компаний, согласно которому ученые якобы уже изобрели лекарство от рака, но скрывают его и зарабатывают на больных. Прежде всего, указал Котов, одного лекарства от всех видов рака быть не может, поскольку нельзя охватить все виды злокачественных опухолей одним способом лечения. Также, отметил он, по примерным оценкам, в таком заговоре должны были бы участвовать больше 500 тысяч человек. «Невозможно, чтобы столько люди знали какую-то тайну и сохранили ее», — уверен онколог.

Доказано, что 86 процентов людей хотят знать все о своем злокачественном образовании: как оно появилось, как его лечить, какие методы будут применяться. Где-то 14 процентов пациентов полностью доверяют врачу. В основном пациенты хотят, чтобы решения по поводу их лечения принимались совместно

Максим Котовонколог
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    Александра Лисица
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