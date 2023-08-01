Диетолог развеял мифы о якобы провоцирующих набор веса продуктах

Диетолог Алексей Кабанов рассказал, что картофель и попкорн не вредят фигуре

Картофель и попкорн вопреки устоявшемуся мнению не вредят фигуре, рассказал диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. В беседе с «Лентой.ру» он развеял мифы и о других продуктах, якобы провоцирующих набор веса.

«Многие продукты в чистом виде не так калорийны, как мы привыкли думать, — говорит диетолог. — Чаще всего вес растет не от продукта, а от добавок в готовом блюде. Плюс ко всему на вес влияют привычки и отсутствие культуры питания. Например, нельзя запивать салат сладким соком или добавлять кетчуп к диетической куриной грудке».

По словам Кабанова, многие уверены, что картофель провоцирует набор веса. Картофель — растительный продукт, богатый калием (он помогает работе сердца), объяснил собеседник «Ленты.ру». Это щелочной продукт, улучшающий работу ЖКТ, избавляющий от изжоги. В молодой картошке много витаминов группы B (поддерживает нервную систему) и аскорбиновой кислоты (укрепляет иммунитет).

Конечно, картофель сам по себе калорийный продукт, но при умеренном употреблении он несет только пользу. Если же в картошку положить большую порцию сливочного масла, повторится история с добавками. Сливочное масло — животный продукт с высоким уровнем насыщенных жиров и трансжиров. Получается, поели картошки с маслом, добавили соль, соус с сахаром. А виноват картофель Алексей Кабанов диетолог

Также принято считать, что попкорн — недиететический продукт, продолжает Кабанов. Однако если съесть просто попкорн без сахара и соли, то калорийность снизится в двое. В попкорне со сладкими вкусами много вредного для организма в больших количествах добавленного сахара, предупредил диетолог. Увлекаясь калорийными сладостями, человек получает высокий риск развития диабета, сердечно-сосудистых болезней, ожирения, неалкогольной жировой болезни печени.

Не соответствует реальности и миф, что бобовые провоцируют ожирение, говорит специалист. По его словам, сытные горох, фасоль, чечевица богаты растительным белком, и ими быстро наедаешься. «К примеру, порция лобио всегда небольшая, но сытная. Польза растительного белка для организма существенна. Мы привыкли получать белок от животных продуктов: мясо, яйца, рыба, молочные продукты. Но потребляя по большей части продукты животного происхождения, мы рискуем перебрать с насыщенными жирами и трансжирами естественного происхождения», — подчеркнул он.

Кабанов призвал добавлять больше растительных белков в рацион, цельнозерновых продуктов, попробовать растительные молоко и мясо, а также веганские десерты.

Ранее Алексей Кабанов развеял миф о превосходстве оливкового масла над подсолнечным. По его словам, оба эти масла должны дополнять друг друга в рационе.