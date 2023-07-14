Диетолог развеял миф о превосходстве оливкового масла над подсолнечным

Диетолог Алексей Кабанов назвал подсолнечное масло таким же полезным, как оливковое

Диетолог Алексей Кабанов назвал подсолнечное масло не менее полезным, чем оливковое. Он развеял миф о превосходстве оливкового масла в беседе с «Лентой.ру».

Кабанов рассказал, что растительные масла в целом полезны для человека. Жир входит в состав клеточных мембран, и без него организм не может нормально функционировать. Содержащиеся в таких маслах ненасыщенные жиры способствуют снижению уровня «плохого» холестерина. Как следствие, уменьшается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и отосклероза.

Наибольшую пользу организм получает при сбалансированном употреблении различных растительных масел, подсолнечного и оливкового прежде всего

При этом Кабанов отметил, что оливковое масло является одним из основных компонентов доказавшей свою эффективность средиземноморской системы питания. Оно полезно при преддиабете и диабете II типа. Это масло существенно снижает уровень сахара в крови и содержит полифенолы, борющиеся с воспалениями.

Исследования подтверждают, что полифенолы обладают противораковыми свойствами, предупреждают развитие болезни Альцгеймера Алексей Кабанов диетолог

Однако подсолнечное масло неспроста остается неотъемлемой частью рациона каждого россиянина.

Подсолнечное масло содержит множество витаминов, особенно антиоксидант витамин Е. Самые ценные ингредиенты подсолнечного масла — жирные полиненасыщенные кислоты омега-6. Мононенасыщенные омега-9 преобладают в оливковом масле

Алексей Кабанов диетолог

Диетолог отметил, что из-за агрессивной рекламы и усилий маркетологов в обществе сложилось ложное представление о превосходстве оливкового масла над подсолнечным. На самом же деле это не так: растительные масла, как и растительные продукты, как правило, дополняют друг друга.

«В один день сделайте салат из свежих овощей и добавьте в него нерафинированное подсолнечное масло, а на обед потушите фасоль или чечевицу, но уже на рафинированном. В другой день приготовьте салат с нерафинированным оливковым. Используйте разные масла — в этом залог здорового питания», — заключил Кабанов.

Ранее Алексей Кабанов развеял миф о вреде майонеза. Он заявил, что майонез полезнее сметаны.