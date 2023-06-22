Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:16, 22 июня 2023Забота о себе

Диетолог развеял устоявшийся миф о вреде майонеза

Диетолог Алексей Кабанов заявил, что майонез полезнее сметаны

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Майонез полезнее сметаны, заявил диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. Устоявшийся миф о вреде майонеза он развеял в беседе с «Лентой.ру».

По словам диетолога, часто этот продукт несправедливо критикуют, обвиняя в негативном влиянии на здоровье. Однако критика не имеет оснований, уверяет Кабанов. «Майонез состоит из растительных масел, воды, яичных желтков, горчичного масла, уксуса или лимонного сока, соли. Все эти компоненты абсолютно безопасны», — заявил он.

Растительные масла — источник полезных ненасыщенных жиров, которые позитивно влияют на работу сердца, сосудов и всего организма. Жиры необходимы человеку (например, наш мозг на 60 процентов состоит из жира), это строительный материал клеток и тканей, основной источник энергии, залог крепкого иммунитета, помощник в усвоении витаминов

Алексей Кабановдиетолог

Кабанов полагает, что не следует полностью исключать жиры из рациона. Необходимо лишь ограничить их потребление и соблюдать меру.

30
процентов

суточной энергии человек должен потреблять из жиров

Минусом майонеза часто называют высокое содержание холестерина, продолжил собеседник «Ленты.ру». Однако, по его словам, в растительных маслах, которые являются главным ингредиентом майонеза, холестерина нет. Что касается яичных желтков, в которых он может быть, то они далеко не на первом месте в составе майонеза и при этом представляют собой богатый источник витаминов и полезных полиненасыщенных жирных кислот.

Материалы по теме:
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022
Куркума: польза и вред. Как популярная специя влияет на организм человека? Исследования ученых и опыт диетологов
Куркума: польза и вред.Как популярная специя влияет на организм человека? Исследования ученых и опыт диетологов
21 сентября 2022

По словам Кабанова, часто можно услышать совет заменять майонез сметаной в качестве заправки. Он признал, что так действительно можно снизить жирность блюда. Однако при этом необходимо помнить, что сметана — продукт животного происхождения, источник насыщенных жиров, которые при чрезмерном потреблении могут провоцировать сердечно-сосудистые заболевания.

Умеренное потребление майонеза не нанесет вред, настаивает диетолог. «Многие хозяйки отдают предпочтение домашнему майонезу. Но хранится такой продукт недолго. В магазинах есть майонезы, в которых состав такой же, как и в домашних. При этом их срок хранения значительно больше», — заключил он.

Ранее Алексей Кабанов предупредил о вреде окрошки для некоторых людей. Он призвал отказаться от этого летнего супа тем, у кого есть проблемы с ЖКТ.

Что думаешь? Оцени!
    Вера Владзиевская
    Обсудить
    Последние новости
    Найдены части пропавшего в Атлантике батискафа
    В Запорожской области отреагировали на слова Зеленского о теракте на ЗАЭС
    Пьяный иностранец выбросил 20-летнюю дочь с пятого этажа в российском городе
    Стали известны результаты проверки МОК в отношении Исинбаевой
    В отношении российского главврача решили возбудить дело за массовые увольнения
    Испытания подводного аппарата «Ясон» начнут в 2024 году
    Дачникам предложили бороться с тлей с помощью одной специи
    Российские полицейские «обложили данью» продавца сахарной ваты и получили срок
    Россия предложила Китаю создать Евразийскую кинопремию
    Россиянам стала доступна эксклюзивная премьера
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.