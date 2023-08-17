Гаражи в России предложили сносить под строительство школ

В Госдуме предложили сносить гаражи и строить на их месте школы и детские сады

Гаражи в России захотели сносить под строительство только полезной социальной инфраструктуры — например, школ и детских садов. Такой законопроект внес в Госдуму депутат фракции «Новые люди» Владислав Даванков, пишет РИА Новости.

Помимо образовательных учреждений автор инициативы предлагает возводить на месте машиномест больницы, парки, скверы и детские площадки. Даванков считает, что такая мера должна помочь бороться с ситуациями, когда гаражи и парковочные места сносят под благими предлогами, но потом на их месте появляются очередные торговые центры или многоэтажки.

Ранее российских дачников предупредили об угрозе сноса построек. Речь идет о сооружениях, которые не соответствуют критериям вспомогательного строения — их могут признать самовольными и заставить демонтировать.

Без риска сноса на даче можно возводить сараи, бани, навесы, погреба, хозяйственные постройки. Однако для остальных объектов необходимо разрешение на строительство.