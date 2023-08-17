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15:14, 17 августа 2023Ценности

В России не оценили дизайн нового iPhone

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Российские дизайнеры не оценили дизайн нового iPhone 15, выход которого запланирован на 13 сентября. Об этом говорится в исследовании онлайн-школы в сфере разработки игр XYZ School и онлайн-школы дизайна и технологий Bang Bang Education, результаты которого публикует «Газета.Ru».

Выяснилось, что представители креативных индустрий оценили дизайн смартфона по утекшим в сеть фотографиям на 3 балла из 5 возможных. Так, большинство респондентов (43 процента) придерживаются мнения об устаревшем дизайне iPhone 15. В то же время 35 процентов опрошенных считают его современным, а 22 других не приняли окончательного решения об актуальности внешнего вида устройства.

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Среди прочего стало известно, что вопреки техническим и небольшим дизайнерским нововведениям, iPhone 15 не смог заинтересовать публику — его выхода ждут всего 19 процентов участников исследования.

При этом отмечается, что опрошенные специалисты хотели бы скруглить углы и уменьшить толщину боковой панели упомянутого смартфона. Кроме того, по их мнению, необходимо изменить дизайн блока камер и удалить вырез под селфи-камеру и Face ID.

Ранее в августе инсайдеры сообщили, что Apple анонсирует новые смартфоны серии iPhone 15, проведя заранее записанную на видео презентацию. Презентация должна состояться 13 сентября, но может быть перенесена на день раньше.

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    Карина Черных
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