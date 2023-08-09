Раскрыты детали презентации iPhone 15

9to5Mac: Apple представит новые смартфоны в записи

Компания Apple анонсирует новые смартфоны серии iPhone 15, проведя заранее записанную на видео презентацию. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Журналисты медиа сослались на авторитетногно инсайдера Марка Гурмана, который раскрыл информацию, что в компании не стали менять формат презентации. Таким образом, зрителям по всему миру представят заранее записанный видеоролик, в ходе которого анонсируют смартфоны и детально расскажут о прочих девайсах.

Гурман отметил, что в Apple называют данный формат «гибридным» и пока не собираются отказываться от него. Впервые корпорация провела мероприятие в формате онлайн осенью 2020 года, во время пандемии коронавируса. Журналисты 9to5Mac подчеркнули, что некоторые пользователи хотели бы возвращения прямых трансляций, однако запись на видео позволяет Apple проводить более компактные мероприятия.

Также авторы медиа отметили, что Марк Гурман и собственные источники подтвердили, что осенняя презентации пройдет 13 сентября. Однако Гурман допустил, что Apple может перенести мероприятие на день раньше. Ожидается, что главной особенностью сентябрьского события окажутся смартфоны iPhone 15, которые получат порт USB-C.

В начале августа источники 9to5Mac рассказали, что корпорация Apple запланировала анонс смартфонов серии iPhone 15 на третьей неделе сентября. Мероприятие состоится 13 сентября, а 22 сентября устройства поступят в продажу.