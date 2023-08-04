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14:10, 4 августа 2023Наука и техника

Раскрыта дата презентации iPhone 15

9to5Mac: Apple представит новый iPhone 13 сентября

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Компания Apple запланировала анонс смартфонов серии iPhone 15 на третьей неделе сентября. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Журналисты медиа сослались на трех источников в корпорации, которые раскрыли дату презентации новых устройств. В материале говорится, что осенние презентации Apple традиционно проходят по средам: в 2022 году новые гаджеты бренда показали 7 сентября. «Поскольку 13 сентября также приходится на среду, Apple может выбрать эту дату для проведения специального мероприятия в следующем месяце», — подытожили журналисты.

Специалисты 9to5Mac предположили, что если корпорация Тима Кука анонсирует аппараты серии iPhone 15 13 сентября, то предварительные заказы на смартфоны откроют в пятницу, 15 сентября. Соответственно, старт продаж состоится через неделю, 22 сентября. При этом журналисты допустили, что при планировании календаря выхода iPhone 15 возможны «некоторые исключения».

Согласно слухам, в 2023-м Apple выпустит четыре новых устройства. Компания запланировала выход базовых iPhone 15 и 15 Plus, а также премиальных моделей iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

В конце июля журналист Bloomberg Марк Гурман заявил, что iPhone 15 Pro и 15 Pro Max получат тонкие рамки и корпус из титана. Базовые iPhone 15 и 15 Plus выйдут с процессором A16, а также получат новый экранный вырез Dynamic Island.

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    Андрей Ставицкий
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