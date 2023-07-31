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11:50, 31 июля 2023Наука и техника

Перечислены основные характеристики iPhone 15

Bloomberg: iPhone 15 Pro и 15 Pro Max получат тонкие рамки и корпус из титана

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Обозреватель Bloomberg Марк Гурман перечислил основные характеристики новых смартфонов Apple. Об этом сообщается на сайте агентства.

По словам Гурмана, в американской компании давно начали делать шаги к безрамочному дисплею в iPhone — так, в 2017 году в Apple представили первый девайс с тонкими рамками. Специалист выяснил, что топовые модели серии — iPhone 15 Pro и 15 Pro Max — получат дисплеи, созданные по технологии LIPO. Это позволит уменьшить размер рамок с 2,2 до 1,5 миллиметра. Также премиальные девайсы будут иметь титановый корпус, новый трехнанометровый чип и более продвинутую камеру.

Базовые iPhone 15 и 15 Plus выйдут с процессором A16, а также получат новый экранный вырез Dynamic Island, который впервые появился в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Кроме того, все телефоны серии будут оснащены универсальным зарядным разъемом USB-C.

Марк Гурман отметил, что важной особенностью 15 Pro и 15 Pro Max окажутся сенсорные кнопки с обратной связью, расположенные на торце устройств. Они позволят включать и отключать бесшумный режим, регулировать громкость звука. Также Гурман заявил, что ожидает «незначительного повышения цен» на все четыре модели за пределами США.

В конце июля аналитик Barclays Тим Лонг заявил, что Apple поднимет цены на премиальные айфоны. Так, iPhone 15 Pro оценят в 1099 долларов, 15 Pro Max — 1299 долларов.

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    Андрей Ставицкий
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