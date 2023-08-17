В США захотели легализовать марихуану

Fox News: жители Огайо в США проголосуют по легализации хранения марихуаны

В США в штате Огайо захотели легализовать марихуану. Об этом сообщает Fox News.

Окончательное решение будет принято 7 ноября, когда в день голосования жители штата смогу получить отдельный бюллетень по данному вопросу.

«Эта мера позволит взрослым в возрасте 21 года и старше покупать и хранить до 2,5 унций (70,9 грамма — прим. «Ленты.ру») каннабиса. На покупку будет взиматься налог в размере 10 процентов, который будет потрачен на (...) программы лечения наркозависимости, а также программы социальной справедливости и занятости», — отмечает издание.

На данный момент времени в Огайо марихуана разрешена лишь в лечебных целях. В случае ее полной легализации штат станет 24-м по счету, где ее можно употреблять.

Ранее законопроект о легализации марихуаны одобрили в Германии. Уточняется, что он предполагает легальное хранение до 25 граммов марихуаны жителями страны от 18 лет.