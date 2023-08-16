В ФРГ одобрили законопроект о легализации марихуаны

Кабмин ФРГ одобрил законопроект о легализации хранения до 25 граммов марихуаны

Кабмин ФРГ одобрил законопроект о легализации хранения и выращивания марихуаны, передает агентство DPA.

Уточняется, что законопроект предполагает легальное хранение до 25 грамм марихуаны жителями страны от 18 лет, также разрешается выращивать максимум три куста каннабиса в домашних условиях для личного употребления. Кроме того, это растение вычеркнут из списка веществ под запретом.

При этом отмечается, что для вступления закона в силу Бундестаг должен рассмотреть и принять документ. Тем не менее одобрение палаты федеральных земель (Бундесрата) необязательно.