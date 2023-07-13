На Украине в первом чтении приняли законопроект о легализации марихуаны

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны, за решение проголосовали 268 депутатов. Об этом сообщил Telegram-канал «Новое издание».

Также Telegram-канал опубликовал часть эфира телемарафона, в котором глава комитета Рады по вопросам медицины Михаил Радуцкий рассказал, как можно будет получить медицинскую марихуану. По его словам, соответствующие препараты можно будет получить в любой аптеке по электронному рецепту.

Без рецепта получить их будет невозможно. «Проверяющие органы, Национальная служба здоровья Украины смогут четко понимать, какой врач выписал такой препарат и действительно ли такой препарат нужен именно этому пациенту», — отметил депутат Рады.

Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз призывал легализовать медицинскую марихуану. По его словам, в стране должны быть применены «все лучшие мировые практики», чтобы «украинцам и украинкам не пришлось терпеть боль, стресс и травмы из-за войны».

В июне 2022 года украинский премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду законопроект о легализации медицинского каннабиса. По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, препараты на основе медицинской марихуаны способны снижать боль, снимать спазм мышц и сосудов, а также лечить анорексию, тревожные и посттравматические стрессовые расстройства.