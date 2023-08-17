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07:00, 17 августа 2023Экономика

В России оценили долю получателей пассивного дохода

«Сравни»: о получении пассивного дохода заявили 52 процента опрошенных россиян

Фото: Сергей Булкин / Globallookpress.com

Ежемесячно каждый третий россиянин получает до 5000 рублей пассивного дохода, всего же о его наличии сообщили 52 процента опрошенных финансовым маркетплейсом «Сравни» и страховой компанией «Ренессанс Жизнь». Результаты исследования поступили в распоряжение «Ленты.ру».

Основными видами такого дохода оказались банковский депозит (17 процентов), кешбэк по карте (16 процентов) и инвестиции в ценные бумаги (10 процентов). А вот о получении регулярного заработка от сдачи своей недвижимости в аренду заявили только два процента респондентов.

В исследовании, которое было проведено методом онлайн-анкетирования в июле 2023 года, приняли участие 1200 жителей городов-миллионников в возрасте от 18 лет. Большая часть респондентов (56 процентов) заявили о планах приумножать свои доходы с помощью таких банковских инструментов, как карты с более высоким кешбэком и вклады с большей процентной ставкой. При этом почти каждый пятый опрошенный (19 процентов) не удовлетворен размером получаемой суммы пассивного дохода.

В январе 2023 года из результатов исследования, проведенного «Работой.ру» и «СберСтрахованием жизни», стало известно, что мужчины имеют пассивный доход чаще, чем женщины (32 и 28 процентов соответственно). Самыми популярными способами получения такого заработка тогда назвали получение процентов по вкладам (13 процентов) и сдачу недвижимости в аренду (9 процентов).

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    Дмитрий Воронин
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