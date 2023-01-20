У каждого третьего россиянина обнаружился пассивный доход

«Работа.ру»: у 29% россиян есть пассивный доход, в среднем он составляет ₽25 тысяч

«Работа.ру» и «СберСтрахование жизни» в ходе исследования обнаружили пассивный доход почти у каждого третьего россиянина (29 процентов), в среднем он составляет 25 тысяч рублей в месяц. Результаты опроса цитирует РБК.

Для 6 процентов россиян его источником являются инвестиции в ценные бумаги, 13 процентов получают проценты по вкладам, а 4 процента — средства от передачи денег в доверительное управление. Еще 9 процентам пассивный доход приносит сдача недвижимости в аренду.

При этом мужчины чаще, чем женщины, имеют источники такого заработка — 32 против 28 процентов. Кроме того, мужчины охотнее выбирают источником пассивного дохода сдачу недвижимости (12 процентов) и ценные бумаги (7 процентов). Женщины, в свою очередь чаще открывают вклады — проценты с депозитов получают 15 процентов женщин по сравнению с 12 процентов мужчин.

Средняя сумма пассивного заработка у мужчин существенно превышает ту, что удается получать женщинам — 30 против 18 тысяч рублей в месяц. Наибольший дополнительный доход — у тех, кто сдает в аренду недвижимость (41 тысяча рублей). Кроме того, источником такого заработка многие россияне обзавелись в 2022 году — в июле 2021-го, когда «Работа.ру» проводила аналогичный опрос, доля жителей с пассивным доходом составляла менее четверти (23 процента).

Ранее стало известно, что в декабре доля «свободных денег» у россиян упала до 17 процентов с 25 процентов в ноябре. Под свободными деньгами понимаются средства, которые остаются у домохозяйства после покупки продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг.