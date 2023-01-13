У россиян стало меньше свободных денег

«Ромир»: в декабре объем «свободных денег» у россиян упал с 25 до 17 процентов

Объем «свободных денег» у россиян в декабре упал до 17 процентов с 25 процентов в ноябре, пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследования холдинга «Ромир».

Под свободными деньгами понимаются средства, которые остаются у домохозяйства после покупки продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг.

При этом индекс «свободных денег» в декабре составил 51 процент. Показатель отражает разницу между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Для расчета индекса за 100 процентов принят показатель января 2019 года. Как отмечается в исследовании, индекс «свободных денег» по сравнению с ноябрем упал на 24 процентных пункта, а в годовом выражении — на 16 процентных пунктов.

Директор бизнес-направления «М-Ромир» Ксения Пайзанская считает снижение доли свободных денег у россиян к концу года ожидаемым, так как в декабре настает время традиционных предновогодних расходов. Она также отметила, что в декабре 2022-го жители страны потратили намного больше, чем в прошлые годы.

При этом значительная часть трат пришлась на подарки и развлечения, несмотря на то, что россияне находятся в режиме экономии. Кроме того, в январе ВТБ со ссылкой на статистику «Первого ОФД» сообщил, что траты россиян на новогодних каникулах в 2023 году выросли на 45 процентов год к году.

