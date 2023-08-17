Пленный украинский военный рассказал о проблеме с эвакуацией раненых

Пленный боец ВСУ Левко заявил о проблеме с эвакуацией с поля боя раненых

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), военнослужащий 81-й аэромобильной бригады Роман Левко заявил, что потери украинской армии серьезно увеличивает отсутствие медицинской эвакуации раненых с поля боя. Его слова приводит ТАСС.

«Каждый день был артобстрел: много раненых, в основном были тяжелораненые. Эвакуации практически не было. Те, кто не доживал с теми ранениями, приходилось их там закапывать (на передовой — прим. «Ленты.ру») — так начальство говорило. Объявляли их там пропавшими без вести», — рассказал военнопленный.

Кроме того, по словам Левко, его подразделение постоянно испытывало нехватку продовольствия. В жаркие дни, отметил он, были проблемы с подвозом воды, бойцам не хватало еды и боеприпасов. Также, как утверждает военнопленный, десантники ВСУ на линии соприкосновения использовали оружие советского производства. «Иностранное вооружение было у наемников. Они сами с этим приезжали, нам этого не давали», — добавил Левко.

Военнослужащий признался, что сдался в плен добровольно, так как его группу направили штурмовать ранее утраченные позиции под Белогоровкой без разведки местности и огневой поддержки.