Пожар на территории российского завода попал на видео

Пожар на металлургическом заводе «Красный октябрь» в Волгограде попал на видео

Пожар на территории металлургического завода «Красный октябрь» в Волгограде попал на видео. Кадры с места опубликовала пресс-служба МЧС России в Telegram.

ЧП произошло утром 17 августа. V1 делится записью, сделанной очевидцами, на которой видны большие столбы дыма, поднимающегося с территории российского предприятия.

По данным регионального управления МЧС, огонь вспыхнул в уличном трансформаторе — загорелось масло на площади 50 квадратных метров. Угрозы распространения нет. По предварительной информации, никто не пострадал.

8 августа пожар произошел на заводе по производству акриловых ванн в поселке Гигант в Ковровском районе Владимирской области. Огонь охватил 4,1 тысячи квадратных метров — склад и производственное здание, а также продукцию на открытой площадке.