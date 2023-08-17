Пленный боец ВСУ признал превосходство подготовки российских военных

Пленный боец ВСУ: у военных РФ лучше подготовка и постоянно работает разведка

Российские военные имеют лучше подготовку, чем бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), а разведка РФ постоянно работает. Это признал пленный военнослужащий 81-й аэромобильной бригады ВСУ Роман Левко, передает ТАСС.

«У вас [ВС России] подготовка лучше, ваши командиры сами подготавливают своих солдат, потому что за них переживают, чтобы они были готовы. Плюс у вас разведка лучше работает», — сказал он.

