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12:49, 17 августа 2023Бывший СССР

Пленный боец ВСУ признал превосходство подготовки российских военных

Пленный боец ВСУ: у военных РФ лучше подготовка и постоянно работает разведка

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные имеют лучше подготовку, чем бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), а разведка РФ постоянно работает. Это признал пленный военнослужащий 81-й аэромобильной бригады ВСУ Роман Левко, передает ТАСС.

«У вас [ВС России] подготовка лучше, ваши командиры сами подготавливают своих солдат, потому что за них переживают, чтобы они были готовы. Плюс у вас разведка лучше работает», — сказал он.

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    Кристина Есикова
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