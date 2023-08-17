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18:17, 17 августа 2023Бывший СССР

Стало известно об успехах ВС России на двух направлениях

Пушилин: ВС России продвигаются на краснолиманском и купянском направлениях

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ежедневно продвигаются на краснолиманском и купянском направлениях. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

По словам Пушлина, у российской армии есть успехи на обоих направлениях. «Там действительно есть продвижение, там ежедневно есть подтвержденная информация, что противник выбивается из опорных пунктов — минимум от 3 до 10-12 пунктов», — заявил он.

При этом он отметил, что российские войска находятся в достаточно тяжелых условиях, «Противник сопротивляется, но у наших ребят получается», — отметил врио главы ДНР.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские военные отразили шесть атак штурмовиков противника на купянском направлении, а также уничтожили несколько единиц техники Вооруженных сил Украины.

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    Алевтина Запольская
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