Минобороны рассказало об успехах российских войск под Харьковом

МО РФ: на купянском направлении российские войска улучшили свое положение

На купянском направлении специальной военной операции (СВО) российские войска улучшили свое положение. Об этих успехах Вооруженных сил (ВС) в Харьковской области сообщили журналистам в Министерстве обороны (МО) России.

В ходе боев на этом направлении ВС России удалось отразить шесть атак штурмовиков противника, рассказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Кроме того, российские военные уничтожили несколько единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) — две бронированные машины, самоходный миномет «Тюльпан», артсистему М777 и самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский назвал усложняющейся обстановку для армии республики на купянском направлении.

Жителей Купянского района Харьковской области уже призвали эвакуироваться из-за российского наступления. По предварительным данным, мера затронет более 11 тысяч человек, в том числе 600 детей.