Европейские страны впервые с начала СВО пустили в свое небо российские самолеты. Как это помогло избежать катастрофы?

Финляндия и Эстония впустили три самолета РФ в свое небо впервые с начала СВО

Две европейских страны — Финляндия и Эстония — разрешили трем российским самолетам зайти в свое воздушное пространство впервые с февраля 2022 года. Об этом сообщила 17 августа в своем Telegram-канале Росавиация.

На решение Финляндии и Эстонии повлияли погодные условия

Финляндия и Эстония открыли небо для трех российских самолетов, летевших в Калининград или из него. Воздушные суда авиакомпаний «Россия» (Санкт-Петербург — Калининград), «Уральские авиалинии» (Калининград — Москва) и «Северный Ветер» (Калининград — Самара) выполняли рейсы через нейтральные воды Финского залива, однако столкнулись с плохими погодными условиями.

Грозовой фронт на несколько минут полностью перекрыл единственный коридор для пролета в Калининград над нейтральными водами. Перевозчики были вынуждены пересечь границы соседних стран, воздушное пространство которых закрыто для отечественных самолетов.

Росавиация благодарит компетентные органы Финляндии и Эстонии за оказанное содействие Росавиация

В российском ведомстве добавили, что готовы оказывать аналогичное содействие самолетам иностранных компаний в случае необходимости и впускать их в свое воздушное пространство.

Решение финских и эстонских диспетчеров назвали самым правильным из возможных

«Все помнят крушение Ту-154 под Донецком в 2006 году, — комментирует заслуженный пилот России Виктор Саженин. — Пилоты самолета, следующего из Анапы в Санкт-Петербург, не стали обходить грозу, а решили облететь ее верхом. В итоге пассажирский лайнер потерпел крушение, никого не удалось спасти.

Дело в том, что должностная инструкция обязывает диспетчера давать «зеленую улицу» воздушному судну, который обходит опасное метеоявления, будь то гроза или сильная турбулентность. Бывает кучевая облачность, которая дает такую турбулентность, которая может разрушить не только самолет, но и трактор.

Поэтому то, что сделали диспетчера из Финляндии и Эстонии, должны были сделать любые специалисты, независимо от того, являются ли они представителями дружественной страны или нет Виктор Саженин заслуженный пилот России

Саженин отмечает, что в нынешней политической ситуации, можно было ожидать всякого, однако финны и эстонцы приняли правильное решение.

Подобный инцидент произошел в июле на Украине

В июле аналогичный инцидент случился с пассажирским самолетом Airbus A321-231 турецкого перевозчика BBN Airlines, на борту которого находилось более 180 пассажиров. Лайнер впервые проследовал через воздушное пространство Украины, которое было закрыто для гражданской авиации с начала специальной военной операции в феврале 2022 года.

Чартерный рейс следовал из Осло в Анталью. Изначально был запланирован другой маршрут, но в небе над Венгрией самолет изменил курс из-за непогоды. Борт пролетел через Ивано-Франковскую и Черновицкую области Украины, а затем свернул в сторону Румынии.

Небо над Европой закрыто для российских самолетов больше года

Финляндия и Эстония наряду Латвией, Литвой и другими европейскими странами закрыли воздушное пространство для российских самолетов в феврале 2022 года. Свое решение государства связали с проведением Россией специальной операции на Донбассе. В итоге Европа оказалась полностью отрезана для россиян, а европейские перевозчики прекратили осуществлять полеты в Россию.

Кроме того, из-за закрытого неба отечественные авиакомпании были вынуждены увеличивать продолжительность полетов. В том числе изменился маршрут рейсов в Калининград, который прежде проходил над Эстонией, Латвией и Литвой, а после введения ограничений стал проходить над Балтийским морем — таким образом, продолжительность полетов возросла на 30-40 минут.