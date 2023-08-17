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18:13, 17 августа 2023Экономика

Путин поручил ввести новый запрет для полиции

Путин поручил запретить наказывать бизнес за нарушения норм надзорных органов

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Генеральной прокуратуре запретить сотрудникам полиции наказывать представителей бизнеса за нарушения требований надзорных органов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В новом запрете речь идет о недопустимости привлечения представителей бизнес-сообщества к административной ответственности за нарушения требований, «оценка соблюдения которых осуществляется контрольными (надзорными) органами в рамках видов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Данный запрет глава государства поручил ввести по итогам 26-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который прошел с 14 по 17 июня. Путин призвал закрепить эту меру на законодательном уровне до 1 октября 2023 года. Следить за выполнением поручения будут премьер-министр Михаил Мишустин, генеральный прокурор Игорь Краснов и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

В ходе выступления на ПМЭФ Путин отмечал, что вместо профильных надзорных органов к предпринимателям с проверками стали приходить правоохранители. «Происходит подмена понятий. Говорим: проверок не будет, — а на практике оказывается, что будет, только называется по-другому и другие люди приходят», — сетовал он. На фоне участившихся случаев непрофильных проверок президент призвал прекратить подобную практику, чтобы окончательно не подорвать доверие бизнеса к реформе контрольно-надзорной сферы.

В середине июня Владимир Путин призвал полностью отменить большинство плановых проверок российского бизнеса, работа которого не связана с высокими рисками причинения вреда. В связи с этим он обратился к правительству с поручением определить конкретные параметры подобной реформы проверок бизнеса в ближайшие месяцы. Как уточнил Путин, при проработке изменений должен учитываться «риск-ориентированный подход».

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    Анатолий Акулов
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