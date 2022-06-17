Путин предложил отказаться от большинства плановых проверок российского бизнеса

Путин: необходимо отказаться от плановых проверок бизнеса, не связанного с рисками вреда

Президент России Владимир Путин предложил полностью отменить большинство плановых проверок российского бизнеса, работа которого не связана с высокими рисками причинения вреда. Об этом российский лидер заявил в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), трансляцию в своем YouTube-канале ведет «Комсомольская правда».

«Всем уже давно понятно, нет необходимости ходить и проверять всех подряд. Должен работать риск-ориентированный подход», — отметил он.

В связи с этим Путин обратился к правительству с поручением определить конкретные параметры подобной реформы проверок бизнеса в ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось, что центральным событием Санкт-Петербургского международного экономического форума станет пленарное заседание 17 июня с участием президента России Владимира Путина. Большую часть своего выступления на ПМЭФ глава государства посвятит задачам, которые стоят перед Россией сегодня и будут стоять завтра.

Кроме Путина, в пленарном заседании ПМЭФ также будут участвовать глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Египта Абдельфаттах Сиси — он подключится по видеосвязи. Также с видеообращением выступит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

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