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20:20, 17 августа 2023Среда обитания

Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму из-за курения на балконе

Юрист Климов: за курение на балконе может грозить уголовное наказание

Фото: Margot Рandone / Unsplash

За курение на балконе россияне рискуют сесть в тюрьму. Основания для этого назвал юрист адвокатского бюро Asterisk Вячеслав Климов, пишет «Секрет фирмы».

Эксперт пояснил, что закон не запрещает курить в пределах собственного жилья и на личной балконной площадке — просто так наказать за это не могут. Однако если курильщик разбрасывает окурки и пепел, то его могут прилечь к ответственности. Так, если курение на балконе стало причиной возгорания и поставило под угрозу жизни людей и сохранность их имущества — нарушителю грозит уголовное наказание, предупредил Климов.

Адвокат Александра Веремьева добавила, что дым тоже не должен попадать к соседям. «Такое поведение курильщика может повлечь за собой правовые последствия. Ведь жильцы дома должны соблюдать права и законные интересы соседей, требования пожарной безопасности, санитарные требования и так далее», — уточнила специалистка.

На недобросовестных курильщиков россияне могут пожаловаться в полицию, в Роспотребнадзор, Госпожнадзор или органы жилищного надзора. Однако на деле привлечь такого нарушителя к ответственности проблематично, считает юрист Климов.

«По звонку участковому никто не приедет караулить соседа и ждать, когда он наконец закурит не на своем балконе. Поэтому самый лучший способ разобраться в ситуации — это поговорить с соседом-курильщиком», — отметил эксперт. Тем, кто не собирается сдаваться, Климов посоветовал подготовить доказательства — фото и видео нарушения.

Ранее россиян предупредили о риске сесть в тюрьму из-за сдачи квартиры в аренду. Как пояснили эксперты, подобная угроза существует для тех, кто предоставляет жилплощадь нелегально и накопил приличный налоговый долг — от 2,7 миллиона рублей за последние три года.

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    Нина Ташевская
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