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12:10, 17 августа 2023Бывший СССР

В Запорожской области сообщили об отражении атаки ВСУ на Работино

Рогов сообщил об отражении атаки ВСУ на Работино в Запорожской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Запорожской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки российских позиций на танках и бронемашинах Stryker. На подступах к Работино наступательные действия были отражены Российской армией, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Бои шли несколько часов, украинские боевики получили по ушам и отошли, по ним сейчас отрабатывает наша авиация», — рассказал Рогов.

По его словам, ожесточенные бои продолжаются в районе Времевского выступа. Он также опроверг заявления Киева о том, что села Урожайное и Старомайорское находятся под контролем ВСУ.

Ранее Рогов сообщил, что украинские войска готовят британские танки Challenger, чтобы задействовать их на ореховском направлении запорожской линии фронта.

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    Алевтина Запольская
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